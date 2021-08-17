Українські рятувальники повернулися з Греції: емоційні фото зустрічі з родинами

Центр протидії природнім стихійним лихам – структуру із такою назвою можуть створити при Міністерстві внутрішніх справ. Про це заявив глава відомства Денис Монастирський.

Слова міністра пролунали під час зустрічі українських рятувальників, які повернулися з ліквідації пожеж у Греції. Яскраві фото з цієї події опублікували пресслужби МВС та ДСНС.

До теми Гасили пожежі 10 днів: Греція подякувала українським рятувальникам за допомогу

Про Центр протидії природнім стихійним лихам

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що у міністерстві розробляють проєкт створення Центру протидії природнім стихійним лихам.

Передусім він займатиметься ситуаціями в Україні, але й допомагати Європі – також.

Про повернення українських рятувальників із Греції

Українські рятувальники 16 серпня повернулися з Греції. Там вони допомагали у ліквідації масштабних пожеж.

Їх привітав і глава МВС – на його думку, досвід перебування у Греції допоможе й на службі Україні.

До слова, дружини й діти понад сотні рятувальників зустрічали їх просто на аеродромі. Зворушливі фото опублікували у пресслужбах МВС та ДСНС.

Зустріч рятувальників на українській землі: дивіться фото