Українські штурмовики влучним пострілом знищили чергову російську БМП: видовищне відео
25 квітня 2022 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:Управління стратегічних комунікацій
Українські штурмовики ліквідували ще одну БМП окупантів. Екіпаж ворожої техніки не вижив - до втрат росіян додалося ще кілька одиниць особового складу.
Управління стратегічних комунікацій показало видовищне відео зі знищеною російською БМП, яку розтрощили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
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Закарпатський легіон продовжує сафарі на російських окупантів –цього разу українські захисники ліквідували ворожу БМП разом із особовим складом.
Розтрощена техніка ніколи не повернеться до Росії та не зможе нашкодити жодному українцю.
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