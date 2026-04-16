Уперше після Авдіївки ворог вперся: Андрющенко розкрив, які проблеми на фронті йому створили ЗСУ

Україна продовжувала звільняти окуповані території у той час, поки росіяни намагалися здійснити свій весняний наступ. Українським силам вдалося зламати не тільки плани ворога, але, імовірно, похитнути його позиції на мирних переговорах.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, з якими труднощами зіткнулися окупанти на фронті. Водночас Силам оборони вдалося переломити ситуацію на полі бою.

Чому росіяни зайшли у глухий кут у війні?

"Росіяни вперлись, хоч і намагаються рухатися. Проте їм вже давно потрібно відмовитись від наступів по сезонах. Тому що, починаючи з Авдіївської операції росіяни не зупинились жодного разу. І часто це відбувалось тому, що наша оборона, на жаль, просідала і вони там досить активно йшли – як це було у Вугледарі", – зазначив він.

Росіяни з того час постійно переміщалися, накопичували ресурси, до чогось готувалися, трохи сповільнюючись взимку або наприкінці осені через погодні умови. Однак все це була, за словами керівника Центру вивчення окупації, суцільна наступальна кампанія.

Російські пропагандисти вже самі визнають, що вперлися у стіну, тому що сьогодні на кожних 100 окупантів, яких привозять на фронт, Україна запускає 100 FPV-дронів. Росіяни втрачають людей, а українські сили – дрони,

– зауважив Петро Андрющенко.

Ба більше, окупанти довкола Донецька почали встановлювати антидронові сітки вперше за весь період війни. Проте ще не так давно Україна, за його словами, не діставала дронами туди, але зараз не тільки Горлівка під постійним дроново-вогневим контролем українських військових, а вже й Донецьк. Це дуже важливо, адже усі об'їзді дороги поруч є великою логістичною артерією, через яку перекидаються ворожі сили та засоби.

Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що Володимир Путін розглядає 3 подальших сценарії війни в Україні. Відповідно до першого, Росія буде воювати щонайменше до 2028 року. За другим сценарієм – має відбутися припинення вогню та заморожування конфлікту, а за третім – війна в Україні триватиме і паралельно перейде до 2028 року у гібридне протистояння з країнами НАТО.

Тому на сьогодні Україна перетнула межу у війні, після чого, як вважає керівник Центру вивчення окупації, починаємо, якщо не перемагати, то принаймні серйозно розмірковувати щодо того, що умови миру можуть бути далеко не такими, якими їх малювала Росія рік тому.

Яка ситуація на фронті?