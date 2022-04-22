Українські силовики з підручниками історії: Лещенко розповів новий фейк російської пропаганди

Російські пропагандистські канали вигадали новий фейк про українських силовиків. Мовляв, ті вивчали неправильну історію про голодомор. Для них вивчення правдивих фактів є ознакою "націоналістів".

Про це розповів радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, цікавий інформаційний вкид оприлюднив російський державний канал “РИА новости”.

Там повідомили, що знайшли на прикордонній заставі у Купінську підручники та листівки, за якими українські силовики, мовляв, вивчали історію, і через це вони є "націоналістами", "неонацистами" і "бандерівцями",

– розповів Лещенко.

Радник глави ОП наголосив, що якщо подивитися, що ж російська пропаганда показує у своїх сюжетах, то єдине, що потрапило на відео – це те, що голодомор в Україні називають геноцидом.

"Там розповідають правдиві факти про те, як знищували мільйонами українців в 1932 – 33-іх роках. Тобто на рівні російської державної пропаганди факт обговорення голодомору вже є ознакою приналежності до крайніх націоналістичних кіл", – каже Лещенко.

Він додав, що це нонсенс, бо голодомор визнали геноцидом вже багато країн.



Скріншот з пропагандистського сюжету

До слова, через російську блокаду понад 100 000 мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі. За весь час блокади росіяни не впустили на територію міста жоден гуманітарний конвой з їжею та ліками від України та міжнародних організацій.

Відео до теми – брифінг Лещенка про фейки росіян за 22 квітня