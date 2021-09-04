Українські силовики продовжують співпрацю з КДБ режиму Лукашенка

З початку 2021 року Україна позитивно відреагувала на 6 із 19 запитів білоруських силовиків. Також відомо, що 16 білорусів видворили з території нашої країни.

На це звернули увагу активісти з організації, покликаної допомагати білорусам, які вимушено опинилися поза межами батьківщини через переслідування режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Тим часом Зеленський побажав Білорусі стати вільною, як Україна

Україна продовжує взаємодіяти з білоруською владою

Білоруські опозиційні активісти стверджують, що силові відомства Білорусі та України продовжують взаємодіяти. Це відбувається у стандартних рамках міжнародної правової допомоги.

Про цю взаємодію дізналися від народної депутатки з "Голосу" Інни Совсун. Вона скерувала відповідні запити до Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і Офісу генпрокурора – і отримала відповіді.

СБУ співпрацює з КДБ в рамках раніше укладених угод

У СБУ повідомили, що продовжують співпрацю та обмін інформацією з КДБ (Комітет державної безпеки) Білорусі в рамках укладених раніше угод.

Але яку саме – не сказали, бо це, мовляв, секретна інформація.



Відповідь СБУ на запит нардепки про співпрацю з Білоруссю / Фото Free Belarus Center

У МВС кажуть, що є співпраця тільки задля розкриття злочинів

МВС відзвітувало, що Нацполіція України співпрацює з білоруською міліцією тільки у сфері розкриття злочинів.

Однак, у 2021 році за дорученням Офісу генпрокурора 6 із 19 запитів із Білорусі про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах – виконані. Щодо ще 13 триває робота.







Відповідь МВС – найконкретніша / Фото Free Belarus Center

Нейтральною була відповідь Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора просто перерахували міжнародні угоди, на підставі яких співпрацюють з іншими країнами.

І вказали, що у своїх звітах враховують "загальну кількість звернень іноземних установ без зазначення країни звернення".







Відповідь Офісу генпрокурора – максимально нейтральна / Фото Free Belarus Center

А Державна міграційна служба України у 2021 році з України в Білорусь та інші країни видворила 16 білорусів.

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