Українські спецслужби назвали відповідальних за воєнні злочини на Чернігівщині та Київщині
3 квітня 2022 , 23:28Читать новость на русском
Росія щодня порушує усі можливі закони та звичаї війни. Важливо фіксувати кожен воєнний злочин окупантів на території України, щоб згодом притягнути винних до відповідальності.
Українські спецслужби визначили розташування російських підрозділів на території нашої держави. Це допоможе фіксувати та документувати воєнні злочини окупантів.
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Російські підрозділи, відповідальні за скоєні на території України воєнні злочини
- Бородянка – 36-а окрема мотострілецька бригада (Борзя);
- Буча – 64-а окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
- Ірпінь – Гостомель – 217-й повітряно-десантний полк (Іваново);
- Житомирська траса – 5-а окрема танкова бригада (Улан-Уде);
- Іванків – Розважів – 155-а окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
- Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
- Згурівщина – 21-а окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
- Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
- Славутич – 74-а окрема мотострілецька бригада (Юрга);
- Чернігів – 35-а окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-а окрема мотострілецька бригада (Тува);
- Ніжин – Прилуки – 90-а танкова дивізія (Єкатеринбург).
Попередня інформація про розташування російських підрозділів / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Попередня інформація про розташування російських підрозділів / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
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