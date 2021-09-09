В українські супермаркети завезли небезпечний енергетик, – Держпродспоживслужба

В українських супермаркетах з'явився новий енергетичний напій торгової марки HELL. Однак в одному з його підвидів виявили небезпечну речовину.

З цієї причини Hell Focus Strong 250C вимагають вилучити з продажу. Ціна однієї такої баночки – близько 15 гривень.

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До відомства 3 вересня надійшло повідомлення про виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену в сировині (постачальник: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff).

Його використовували при виготовленні цього напою.



В українські супермаркети завезли небезпечний енергетик / Фото Держпродспоживслужби

Попереджаємо операторів ринку про виконання обов'язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні засади та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів,

– додали у Держпродспоживслужбі.

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