Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацював у широкому діапазоні. Про це пише Олексій Копитько.

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Паливний ажіотаж у Росії

З одного боку, українці дотягнулися до НПЗ в Уфі (за 1500 кілометрів). Місцевий гауляйтер Радій Хабіров автоматично заявив, що нічого не пошкоджено і стало навіть краще! Однак два осередки "задимлення" таки були, щось таки сталося.

З іншого боку, СБУ знову дотяглася до нафтобази у станиці Полтавській (Краснодарський край). Там згоріло щонайменше три горизонтальні резервуари.

Що в сумі?

Нагадаю, що ТОВ "Полтавська нафтобаза" – це великий регіональний оператор на паливному ринку півдня Росії. Ця компанія ще у травні володіла двома нафтобазами (у станиці Полтавській та місті Усть-Лабінську) на 30 кубометрів нафтопродуктів, парком з 25 бензовозів та мережею із 43 традиційних та багатопаливних заправок у Краснодарському краї та Адигеї під брендом PNB. Це ТОВ виступало як регіональний дилер "Газпром нафти" та "Лукойлу".

6 червня була серйозно пошкоджена та чотири дні горіла база в Усть-Лабінську. 16 червня був здійснений візит до станиці Полтавської. І ось сьогодні, через дев'ять днів, ще один візит до станиці Полтавської.

ТОВ "Полтавська нафтобаза" за три тижні де-факто усунена як стійкий гравець. Наразі вона буде змушена якось рятуватися. Це, своєю чергою, неминуче позначиться на роботі мережі АЗС, підігріваючи фактор ажіотажу, з яким бореться Кремль. Місцевим аграріям доведеться поборотися за паливо в розпал сезону. Усі заплатять більше, все подорожчає.

Окрім іншого, все це з різних боків торкається російського окупаційного угруповання. Зокрема, фіксуються ознаки наростання епідемії крадіжки палива військовими (їх забезпечують у пріоритетному порядку) для перепродажу на стороні.

Результати удару по НПЗ в Уфі будуть зрозумілі пізніше. Але щонайменше вже зараз вони спрацюють на той самий ажіотаж. Десятки тисяч переляканих російських хом'ячків самотужки розганяють маховик кризи.

Непрямі наслідки: оскільки витрати на бензин непланово з'їдять багато грошей, а ситуативний дефіцит зламає ритмічну роботу, це призведе до зниження ділової активності (навіть на тлі відпусток) та споживчого попиту на інші товари. Третій квартал у Росії обіцяє бути ще більш захопливим у плані доходів бюджету, ніж другий.

До вересня російська публіка точно не почуватиметься відпочилою.