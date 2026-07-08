Українські удари виявилися ефективними, – міністр оборони Естонії визнав проблеми Росії

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Росія має серйозну кризу з пальниим. Політик висловив сподівання, що українські атаки продовжаться.

Про це він розповів у інтерв'ю 24 Каналу у рамках саміту, який відбувається в Анкарі.

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Що сказав Певкур?

Нещодавно навіть президент Росії був змушений публічно визнати, що українські удари дронами створили серйозні проблеми для Росії та спричинили масштабний дефіцит пального. Міністра оборони Естонії запитали, як він оцінить успішність кампанії проти російських нафтопереробних потужностей.

Певкур відповів, що українські удари виявилися дуже ефективними. Він зазначив, що навіть якби Путін не визнавав проблему, всі й без того бачать ситуацію з пальним. У соцмережах росіяни відкрито говорять, що країна стикається із серйозними труднощами.

Я переконаний, що Україна продовжить цю кампанію, і це правильний шлях. Важливо, щоб і звичайні росіяни зрозуміли: саме Росія веде війну проти України й продовжує цю агресію,

– заявив Ханно Певкур.

Міністр висловив сподівання, що можливості ЗСУ лише зростатимуть. Він очікує, що українські удари в майбутньому будуть ще швидшими, ефективнішими та більш далекобійними.

За його словами, серйозніші атаки дозволять сильніше впливати на ситуацію всередині країни-агресорки. Він сподівається частіше бачити повідомлення про те, що росіяни вимагають від Путіна закінчити війну.

6 липня Сили оборони уразили найбільший НПЗ Росії. Після цього він зупинив свою роботу. Починаючи з 7 липня, Омський НПЗ припинив продавати бензин і дизельне пальне.

Міністр оборони Естонії також прокоментував ситуацію із українською ППО та визнав, що Києву справді бракує не лише комплексів Patriot і протибалістичних ракет. На думку політика, союзники мають докласти більше зусиль для допомоги Україні.