Українські війська вийшли з Волновахи: бої точаться на околицях

Українські військові вийшли з Волновахи, що на Донеччині. Проте разом із цим наші захисники продовжують знищувати ворогів на околицях міста.

Такі невтішні новини зі Сходу повідомив 12 березня голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він розповів, що бої практично не припиняються. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір Спільного мовника.

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Авіація окупантів руйнує села

Російська орда під час наступу продовжує чинити терор і знищувати населені пункти. Таким обстрілами вже зруйнували 2 місцевих села.

Вздовж лінії розмежування фактично точаться постійні бої. Вчора було обстріляно та авіаудари дуже великі за населеними пунктами Яцьківка, Рубці, фактично ці села зруйновані,

– зазначив Кириленко.

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Також він додав, що загарбники переважно наступають із півночі області. А саме, з міста Ізюм, яке на кордоні з Харківською областю.

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