У ЗСУ прокоментували повідомлення про українські війська на лівобережжі Херсонщини

У низці телеграм-каналах почали поширювати інформацію, що бійці ЗСУ вже є на Лівому березі Херсонщини. Військова робота наших підрозділів йде за планом.

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Вона зазначила, що наші плани реалізуються. Водночас Гуменюк нагадала, що ворог застосував подібну тактику і під час нашого контрнаступу на Правобережжі. Тоді ворог теж почав завчасно відступати, ніби "запрошуючи" наших бійців.

Але варто згадати про особливості гібридної війни. Коли такі показові ходи можуть насправді означати певні пастки. Тому ми ретельно перевіряємо цю інформацію. Але ми розуміємо, що їхній напрямок руху був проголошений ще на самому початку війни, на острові Зміїний,

– підкреслила керівниця пресцентру.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що боїв на лівому березі Дніпра, ймовірно, не буде. За допомогою ствольної та реактивної артилерії українські бійці будуть методично днем за днем завдавати ударів по позиціях російських окупантів. До того ж лівобережжя має більше відкритого простору, аніж правий берег Дніпра.

Росіян меншає на лінії оборони лівобережжя Херсонщини. Вони перестали контролювати Кінбурнську косу. Однак, чи є там ЗСУ – достеменно не відомо.

Яка зараз ситуація в Херсоні

Ворог продовжує нещадно обстрілювати звільнене місто. Із самого ранку 15 грудня окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Корабельному районі міста.

Однак в американському Інституті вивчення війни вважають, що невдовзі ЗСУ звільнять все правобережжя Херсонщини. На думку фахівців, найближчими днями українські сили просуватимуться дорогами що розташовані між Херсоном і Бериславом, безпосередньо на західному березі Дніпра.