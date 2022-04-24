Українські війська за добу знищили 17 повітряних цілей і багато техніки окупантів

Російські вбивці 60 днів ведуть проти України повномасштабну війну. Збройні Сили наразі успішно відбивають атаки ворога на Сході.

Про це 24 квітня сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Він зазначив, що угруповання повітряних сил разом з іншими підрозділами сил оборони за попередню добу знищили 17 повітряних цілей.

До теми Росіяни спробували штурмувати ЗСУ в районах Пашкового, Довгенького: зазнали втрат і відступили

"Дев'ять безпілотників, 3 літаки й 5 крилатих ракет", – сказав радник.

Відбили 12 атак

За словами Арестовича, на території Донецької області, де ворог зосереджує основні зусилля, за минулу добу відбити 12 атак російських окупантів. Українські військові знищили 4 танки, 15 одиниць броньованої, 4 одиниці автомобільної техніки й 5 артилерійських систем.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!,

– вкотре нагадав Арестович.

Зауважте – повний брифінг Арестовича: дивіться відео