Відповідь за Полтавське училище: ЗСУ знищили скупчення росіян у Курській області – відео

Українські військові завдали удару по місцю скупчення окупантів у Курській області. Атака по ворогу стала відповіддю на обстріл Інституту зв'язку у Полтаві, який росіяни завдали 3 вересня.

Український підрозділ Khorne Group 116-ї ОМБр опублікував відповідне відео. На кадрах можна побачити потужність повітряного удару та масштаби наслідків.

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"Атвєточка за полтавське училище зв'язку. О*ки перемішалися в купу будівельного сміття. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо", – написали військові у дописі до відео.



ЗСУ уразили будівлю, де розташувались окупанти / Скриншот з відео

Інформації про те, коли було завдано удару – військові не надали. Також не зазначено і місце розташування будівлі.



Будівлю повністю знищили / Скриншот з відео

ЗСУ знищили місце дислокації російських військ на Курщині: відео

Водночас у коментарях користувачі повідомили, що будівля на відео – це школа в російському селі Веселе, де облаштувались окупанти. Армія держави-агресора вкотре зазнала втрат.