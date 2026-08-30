Українські військові атакували два аеродроми в Росії

Уночі 30 серпня Сили оборони вдарили по важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, були атаковані два військові аеродроми.

У Генштабі розкрили деталі нічної атаки на Росію.

Які аеродроми потрапили під український удар?

У відомстві розповіли, що в Міллерово Ростовської області уражений однойменний військовий аеродром. Тут окупанти зберігають, готують ударні дрони і звідси запускають їх по Україні.

Внаслідок атаки України на території летовища виникла пожежа.

Інший аеродром військові "вполювали" в Єйську Краснодарського краю Росії. Зазначається, що була пошкоджена інфраструктура аеродрому. На території об'єкта теж виникло займання.

Зауважимо, що відстань від аеродромів від лінії бойового зіткнення становить близько 170 кілометрів.

Нагадаємо, що цієї ж ночі було неспокійно і в Ленінградській області Росії. Там дрони атакували нафтопереробний завод "Кіришський". Цей НПЗ є другим за потужністю в Росії. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію.

Напередодні Сили оборони вгатили по одному з найбільших НПЗ Росії, розташованому в Ярославлі. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС". Він виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії.

До слова, Україна планує збільшити кількість далекобійних дронів, які атакують Росію. Президент Володимир Зеленський заявив, що їхня кількість має зрости більш ніж утричі – до 1000 на день.