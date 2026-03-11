Українські військові будуть готувати німецьку армію до оборони від Росії до 2029 року, – Reuters
- Українські військові інструктори допомагатимуть німецькій армії готуватися до можливого протистояння з Росією до 2029 року.
- Очікується, що перша група українських інструкторів працюватиме в Німеччині кілька тижнів, передаючи досвід у різних військових напрямках.
Українські військові інструктори допомагатимуть німецькій армії готуватися до можливого протистояння з Росією та підвищувати бойову готовність НАТО. Минулого місяця Берлін і Київ домовилися, що Україна відправить військових інструкторів до шкіл німецької армії.
Про це заявив головнокомандувач сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фрейдінг, передає Reuters.
Дивіться також Гра на мільярди: Мерц хоче задобрити Трампа в обмін на тарифи й санкції
Як українці вчитимуть німців захищатися?
Нещодавно Київ і Берлін домовилися, що українські військові передаватимуть свій бойовий досвід у навчальних центрах Бундесверу.
Фрейдінг наголосив, що Німеччина покладає великі очікування на цю співпрацю. За його словами, українські військові сьогодні мають унікальний досвід сучасної війни проти російської армії, якого немає в інших країнах.
Він також зазначив, що Німеччина стала першою державою, яка уклала з Україною домовленість про залучення її військових інструкторів, але припустив, що згодом подібні кроки можуть зробити й інші союзники.
Пояснюючи важливість такого обміну досвідом, Фрейдінг послався на оцінки західних розвідок, згідно з якими Росія може бути здатною підготуватися до масштабної атаки на НАТО приблизно до 2029 року.
Це майже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекає, поки ми оголосимо, що готові. Тому ми повинні використовувати будь-яку можливість, щоб підготуватися,
– сказав Фрейдінг.
Москва, зі свого боку, заперечує наміри нападати на країни Альянсу. Втім, західні посадовці нагадують, що подібні запевнення звучали і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.
Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових. Вони працюватимуть у Німеччині протягом кількох тижнів, після чого їх можуть змінювати інші фахівці.
Українські тренери передаватимуть досвід у низці напрямків, зокрема в артилерії, інженерній справі, застосуванні бронетехніки, роботі з безпілотниками, а також у системах управління та координації військ.
Після початку повномасштабної війни у 2022 році саме Німеччина активно навчала українських військових користуватися західним озброєнням – бойовими машинами піхоти Marder, танками Leopard, артилерійськими системами та засобами протиповітряної оборони.
За словами Фрейдінга, у реальних бойових умовах українські військові значно вдосконалили ці навички, створивши нові підходи до ведення сучасної, високотехнологічної війни, які складно знайти у традиційних військових підручниках.
Він підкреслив, що участь українських військових як інструкторів у підготовці Бундесверу є свідченням рівноправного партнерства у сфері безпеки між двома країнами.
Завдяки міністру оборони Німеччини Україна отримала ракети до Patriot
Україна отримала близько 35 ракет для систем Patriot завдяки зусиллям міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, але цього недостатньо для довготривалого забезпечення.
До пакета допомоги, окрім ракет Patriot, увійдуть переносні зенітні комплекси, керовані ракети AIM-9, IRIS-T та інші компоненти для посилення протиповітряної оборони України.