Українські військові підірвали залізничний міст: ним окупанти хотіли підвозити боєприпаси

Українські військові зруйнували плани орди Путіна щодо поставки боєприпасів та провізії. Наші воїни підірвали залізничний міст на кордоні з Росією.

Розвідники та "азовці" підірвали міст

Залізничний міст на кордоні з Росією підірвали розвідники та "азовці", повідомив у телеграмі Андрій Білецький. Окупанти хотіли використати міст, щоб підвозити боєприпаси й провізію.

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Дивіться відео, як українські військові підірвали міст

Головне управління розвідки та ТрО "Азов" провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси та провізію,

– йдеться у повідомленні Білецького.

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