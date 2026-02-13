А це сотні людей, приблизно 1/5 від усієї кількості учасників цьогорічної Олімпіади. Спортсмени, які вже не зможуть взяти участь в Олімпійських іграх, бо їх вбила російська армія. Про це пише Святослав Паламар "Калина".

Пам'ять – це не пропаганда

Владислав символічно дав їм змогу взяти участь. Хіба не це є олімпійським кредо? Взяти участь. Якщо росіяни відібрали в них це право разом із життям, то МОК заборонив полеглим бути присутніми на Олімпіаді навіть символічно.

Пам'ять про полеглих, пам'ять про жертв агресії – це не пропаганда. Пам'ять – це обов'язок і честь. У війську ми завжди зобов'язуємося пам'ятати про полеглих, продовжити їх справу та помстити їх загибель. У спорті ми вшановуємо полеглих, присвячуємо їм свої зусилля, свою дисципліну, свої досягнення.

В Олімпійського руху є свої правила. Але чи є в Міжнародного олімпійського комітету свої принципи? Можливо, принцип схиляти голову перед агресором і заплющувати очі на його злочини? Або принцип дослухатися до тих, хто вміє гучніше кричати, та нехтувати голосом тих, кого вважаєш слабшим?

Вони схибили, призначивши слабшим українського атлета. Владислав виявився наполегливішим, він готовий боротися за власне право пам'ятати друзів і побратимів. Він готовий довести свою силу духу під час чесних змагань, але МОК підступно відібрав і в нього право на участь у змаганнях, обравши правила замість принципів.

Владиславе, друже, дякую тобі за твою силу волі. Українські військові завжди прискіпливо дивляться на досягнення спортсменів. Сьогодні ми бачимо твоє досягнення і досягнення твого тренера. Нам важливо бачити, що український спортсмен обирає честь і пам'ять, обирає правду та не соромиться її казати.

Твій шолом дорожчий для нас, ніж медаль, яку тобі не дозволяють вибороти в чесних змаганнях. Пам'ять – це не пропаганда, а правила мають триматися на фундаменті міцнішому, ніж бажання догодити агресору.