Українські військові починають перехоплювати ініціативу в окупантів: де вдалося зупинити ворога

Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що "легкої прогулянки" не вийшло.

Російським військам не вдається прорватися вглиб України. Також окупанти не можуть захопити місті – Київ, Харків чи Житомир. Відтак змушені вдаватися до ракетних обстрілів житлових кварталів, де вбивають мирних мешканців.

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Яка ситуація на різних напрямках наступу Росії

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

На Житомирщині – намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки. Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, зазнавав втрат та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Чернігівському напрямку противник зупинений.

На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.