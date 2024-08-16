Історичний момент: кадри, як група 225 ОШБ подолала мінне поле на кордоні з Росією
Джерело:225 ОШБ
Українські військові показали, як подолали мінне поле на кордоні з країною-агресоркою. Так, бійці 225 окремої штурмової бригади оприлюднили відео, на якому показали, як їхня розгороджувальна група подолала мінне поле й протитанковий рів на кордоні з Росією.
Відповідні кадри з'явилися у телеграм-каналі 225 ОШБ у п'ятницю, 16 серпня.
Дивіться також Понад 50 полонених і прорвана лінія оборони: результати перших годин операції ДШВ на Курщині
Як українські воїни подолала мінне поле на кордоні з Росією
Історичний момент – розгороджувальна група 225 ОШБ подолала мінне поле та протитанковий ров на кордоні,
– ідеться в повідомленні бригади.
Як зазначили військові, саме після цього запуску УР-77, передові підрозділи 225 ОШБ пробили "перші рубежі росіян" і увірвались вглиб території противника.
Як група 225 ОШБ подолала мінне поле на кордоні з Росією: дивіться відео