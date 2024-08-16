Історичний момент: кадри, як група 225 ОШБ подолала мінне поле на кордоні з Росією

21:00

Українські військові показали, як подолали мінне поле на кордоні з країною-агресоркою. Так, бійці 225 окремої штурмової бригади оприлюднили відео, на якому показали, як їхня розгороджувальна група подолала мінне поле й протитанковий рів на кордоні з Росією.