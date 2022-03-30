Українські військові поступово відтісняють росіян від Харкова

Росіяни продовжують хаотично обстрілювати райони Харківщини. Втім, ЗСУ поступово виганяють окупантів, зокрема – по Дергачівському й Роганському напрямках.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА. Відповідний допис він опублікував ввечері 30 березня.

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Ворог атакує, але отримує гідну відсіч

Синєгубов уточнив, що росіяни випускають снаряди з артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню. Вони намагаються дестабілізувати ситуація, аби люди не поверталися до нормального життя. Водночас наші військові поступово відтісняють ворога від Харкова.

Сили ППО добре відпрацювали

Зранку 30 березня сили української повітряної оборони збили у Харківському районі російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася. Згодом у Повітряних силах заявили, що загалом протягом дня збили 3 винищувачі й безпілотник.

Найважча ситуація – в Ізюмі

Посадовець пояснив, що найкритичнішою точкою все ще залишається Ізюм. Там тривають бої. Як тільки з'явиться можливість евакуювати звідти людей або передати місцевим мешканцям гуманітарну допомогу, це одразу зроблять, запевнив очільник військової адміністрації.

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