Українські військові випробували новий артилерійський катер: промовисті фото

Малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань в морі поблизу Одеси. Зокрема, українські військові випробували один із нових катерів.

Серед завдань, які виконували екіпажі, була перевірка автоматичної системи захисту від наведення зброї супротивника. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

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У відомстві також наголосили, що сучасне обладнання катерів дозволяє захистити екіпаж і корпус судна за допомогою "теплових пасток". Це за своїми властивостями нагадує системи захисту літаків. Іншим важливим способом захисту є задимлення.

Випробування ВМС у морі: дивіться фото



Катери можуть утворювати величезну димову хмару для захисту від лазерного наведення керованих протитанкових систем. Завдяки цьому точне місцезнаходження катера на певний період часу вдається приховати.

Як зазначили у пресслужбі Міноборони, екіпажі катерів справилися з поставленими завданнями.

Раніше українські військові випробували легкий переносний ракетний комплекс "Корсар". Він з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.