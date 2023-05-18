Українські військові вже застосовували ракети Storm Shadow, – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що українські військові вже використовували далекобійні британські ракети. Деталі застосування цієї зброї посадовець не розповів.

Про це глава оборонного відомства Сполученого Королівства заявив під пресконференції з міністром оборони Норвегії. Воллес наголосив, що надані західними партнерами системи, є потужними та мають суттєвий вплив на ситуацію.

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Що Воллес сказав про застосування Storm Shadow

За словами Бена Воллеса, Україна вже використовує далекобійні британські ракети ще з того дня, коли Лондон тільки оголосив про їхнє надання.

Все, що я можу сказати, це те, що я розумію, що їх (Storm Shadow) використовують з тих пір, як ми оголосили про їхнє розгортання в Україні, але я не збираюся вдаватися в додаткові подробиці,

– заявив Воллес.

З цього випливає, що Велика Британія не афішувала надання далекобійної зброї впритул до того, поки ці ракети не прибули до України.

Велика Британія надала Україні далекобійну зброю

Велика Британія 11 травня офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Сполучене Королівство стало першою країною у світі, яка надала нам далекобійну зброю, яка необхідна для подальших операцій. Це рішення викликало неабияку істерику в Росії.

Після того, як Лондон оголосив про надання своїх ракет, у Франції заявили, що також роздумують над тим, аби надати Україні далекобійну зброю.

Водночас у США заявили, що рішення Великої Британії не вплине на позицію Вашингтона щодо ракет ATACMS. Раніше у США заявляли про те, що на балансі американської армії недостатньо таких ракет і їхнє виділення для України може позначитися на обороноздатності країни.

16 травня видання CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що ЗСУ вже застосували британські ракети проти окупантів, однак офіційного підтвердження цієї інформації від Повітряних сил або Генштабу ЗСУ не було.