Українські військові, які захищають Чернігів, знайшли уламки горщиків 18 століття

Українські військові, які захищають Чернігів від російських загарбників, знайшли уламки горщиків 18 століття. Вони зібрали уламки та передали їх до Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

Цей випадок розчулив директора Чернігівського історичного музею Сергія Лаєвського. Він заявив, що пишається нашими захисниками, адже вони не лише хороші воїни, а й розуміють цінність історії та культури.

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Він зауважив, що навіть у таких моментах можна побачити колосальну різницю між українськими воїнами та російською ордою, яка знищує все на своєму шляху.

Чернігів – місто із дивовижною та давньою історією, свідчення якої трапляються повсюди. Надцять днів тому, воїни одного із підрозділів, які захищають Чернігів під час оборонних боїв знайшли уламки горщиків XVIII століття. Ретельно зібрали і через .... передали до музею. Це неймовірно! Ми б'ємося за наше життя, за можливість жити на своїй землі так, як ми хочемо жити, за нашу історію. Ця історія і надалі буде ретельно збережена. Дякую оборонцям,

– сказав Лаєвський.

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