Українські військові знищили командний пункт окупантів на Сіверщині

Сили оборони Оперативного командування "Північ" влучним ударом розтрощили командний пункт ворога на Чернігівщині. Окрім того, вдалося ліквідувати значну кількість солдатів-окупантів і їхньої техніки.

Захисники України продовжують здобувати нові перемоги на Сіверському напрямку. У боях 14 березня силам Оперативного командування "Північ" вдалося знищити ще один командний пункт ворога.

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"КП "Z" чернігівські оборонці помножили на нуль", – наголосили в "Півночі".

Завдяки влучному вогневому ураженню українські військові знищили також значну кількість живої сили та військової техніки противника.

Військові частини оперативного командування “Північ”, обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть,

– підсумували військові.

Українці розгромили ворожий командний пункт / Фото "Північ"

Нещодавно ЗСУ ліквідували командний пункт окупантів і на Київщині. А допоміг нашим у цьому "Байкатар".

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