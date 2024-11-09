"Рідкісна машина": українські військові знищили БМП росіян "Термінатор"

Росіяни десятками одиниць втрачає військову техніку на полі бою. Так, нещодавно, наші протитанкісти знищили рідкісну російську БМП "Термінатор".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву представника пресслужби 79-ї ОДШ Таврійської бригади Ореста Дрималовського.

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За словами військового, окупанти постійно проводять ротації. Також ворог постійно поповнює свої ряди бронетехнікою, адже під час атак втрачає фактично десятками БТР, БМП і танки.

Рідкісна машина

Зокрема наголосив, що нещодавно захисники спалили БМП "Термінатор", який є доволі рідкісною машиною на озброєнні російської армії.

"Термінатор" – це бойова машина підтримки танків, яку наші протитанкісти тривалий час намагалися вполювати. І от під час одного з останніх штурмів ця машина була знищена нашими воїнами", – повідомив Дрималовський.

Важливо! Втрати російської армії у жовтні 2024 року сягнули нового максимуму і стали рекордними. Понад тисячу військовослужбовців вбитими та пораненими втрачала Росія щодня.