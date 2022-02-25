Українські військові знищують диверсійні групи росіян, – Кличко про ситуацію в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію в Києві. За його словами, зараз українські військові знищують диверсійні групи ворога.

За словами мера, росіянам не вдається поставити нас на коліна. А наші військові діють героїчно, повідомляє 24 канал.

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Ситуація, на жаль складна і напружена. Російська армія атакувала наше місто після 4 години ранку. Завдали ракетних ударів, через що пошкодили житловий будинок. Місто обороняється, зараз в деяких районах лунають постріли та вибухи,

– каже Кличко.

За його словами, ЗСУ знешкоджують диверсійні групи російських військових.

"На жаль, деякі з них проникли в столицю і ворог хоче поставити на коліна місто та нас з вами знищити. Всі, хто може обороняти місто, повинен долучатись і допомагати нашим воїнам. ЗСУ сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас з вами. Заради нашої держави українська армія тримає оборону навколо Києва,", – сказав мер.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!