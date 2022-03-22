Українські військові звільнили Макарів від окупантів

Наші захисники продовжують потужно давати відсіч ворогу. Українським військам вдалося вибити орків із селища Макарів на Київщині.

Українські військові відкинули окупантів. У селищі тепер майорить український прапор.

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Протягом дня наші захисники завдали ударів по позиціях окупантів. Їх відкинули з селища.

Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий,

– йдеться у повідомленні Генштабу.



Прапор України у звільненому Макарові / Фото телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

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