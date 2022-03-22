Українські військові звільнили Макарів від окупантів
22 березня 2022 , 01:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Наші захисники продовжують потужно давати відсіч ворогу. Українським військам вдалося вибити орків із селища Макарів на Київщині.
Українські військові відкинули окупантів. У селищі тепер майорить український прапор.
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Протягом дня наші захисники завдали ударів по позиціях окупантів. Їх відкинули з селища.
Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Прапор України у звільненому Макарові / Фото телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
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