Українські військовослужбовці показали, з чого насправді складається російській безпілотник

Українські герої захопили російський безпілотник. Нічого особливого в технологіях ворога ЗСУ не побачили.

Російські окупанти люблять хизуватися своїми "передовими технологіями". Але реальність завжди демонструє, що нічого хорошого вони ані винайти, ані змайструвати не можуть.

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Дослідження безпілотника

Розхвалений російський БПЛА "Орлан" – це знущання з технологій. Для фіксації позицій вони закріпили на безпілотник звичайний фотоапарат Canon. Зум та налаштування інженери окупантів "зафіксували" клеєм.

Але найцікавіше рішення – це пластикова пляшка, яка "полегшує" заливання палива у безпілотник.

Огляд російського БПЛА: відео

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