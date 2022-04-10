Українські воїни "вполювали" декілька одиниць бойової техніки: красиві фото та відео руйнації

Українські герої продовжують активне "полювання" на російських окупантів. Ворог та його техніка підлягають негайній ліквідації.

Воїни ОМБр імені князя Володимира Мономаха показали, який "гарячий" прийом влаштовують для російських окупантів. Щоправда, розповісти про нього ворожі солдати вже не зможуть.

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Знищення техніки

Наші герої завдали нищівного удару ворогу, внаслідок якого було знищено танки, БМП та МТЛБ російських окупантів.

Фото знищеної техніки:

Дивіться відео, як наші герої "гаряче" зустрічають окупантів: