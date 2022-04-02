Українські воїни захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига"

2 квітня 2022 , 12:52
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

На півночі України ЗСУ захопили чимало цікавої техніки окупантів. Серед них, зокрема, портативна система супутникового зв'язку "Аурига".

"Аурига-1.2В" є новітньою системою, що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок. Про це повідомили 2 квітня в Генштабі.

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Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку,
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Систему розробили в Росії у 2014 році.


Захоплена техніка окупантів / Фото Генштабу


ЗСУ отримали нові трофеї / Фото Генштабу


ЗСу захопили "Ауригу" / Фото Генштабу

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Автор: Марта Кушка