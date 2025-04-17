Українські воїни звільнили близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська, – Сирський

Сили оборони продовжують проводити контрнаступальні дії на різних ділянках фронту. Зокрема вдалося звільнити близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Які території звільнили ЗСУ біля Покровська

За словами Сирського, на Покровському напрямку українські військові щодня відбивають до 30 штурмів противника й завдають йому відчутних втрат.

Головнокомандувач зазначив, що росіяни і досі планують витіснити підрозділи ЗСУ за межі Донеччини та Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей.

Водночас Україна продовжує вести оборонну операцію та проводити успішні контрнаступальні дії. Лише за останні тижні вдалося звільнити 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.

Нагадаємо, генерал-лейтенанта Сергій Наєв нещодавно повідомив про те, що українським захисникам вдалося звільнити населений пункт Дніпроенергія на Донеччині. Цього вдалося досягти завдяки ефективним контрнаступальним діям та скоординованій взаємодії штурмових підрозділів, артилерії та аеророзвідки.