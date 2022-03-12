Українські захисники без втрат зупинили ворога, що хотів захопити село на Харківщині

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в одне із сіл на Харківщині. Співробітники ДПСУ знищили "Тигр", на допомогу прийшли й бійці ЗСУ.

Броньований "Тигр" ішов у голові колони. Прикордонники підбили його влучним пострілом.

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Росіяни накрили українських прикордонників вогнем

Після цього росіяни накрили українських прикордонників вогнем. Проте одразу включились у бій захисники із ЗСУ. В результаті загарбники були змушені втікати, зробити це, щоправда, вдалось не всім.

Окрім "Тигра", ворог також має втрати у самохідній артилерії. Тим часом, наші захисники вийшли з бою без втрат.

Прикордонники разом з іншими складовими сил безпеки, продовжують вичищати українську землю від загарбницької нечисті,

– пообіцяли у ДПСУ.

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Допис Держприкордонслужби:

Прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону. Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", який йшов у голові колони. У відповідь рашисти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та відразу включилися наші побратими зі Збройних Сил України, які змусили противника тікати. Не всі орки втекли, крім підбитого "Тигра" ворог має втрати також у самохідній артилерії.

На відміну від орків українські захисники з бою вийшли без втрат.