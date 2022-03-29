Українські захисники показали "способи розпаковки" російського танку

Збройні сили України показали, як треба ліквідовувати російські танки. Надали умовну інструкцію.

У "розпаковці" можуть брати участь Стугна, Корсар, Javelin та Nlaw. Інструкцію навели на прикладі танку Т-80.

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Дотримуйтесь інструкцій і ми переможемо,

– наголосили військові.



Розпаковка танку / Фото оперативне командування "Захід"

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