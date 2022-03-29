Українські захисники показали "способи розпаковки" російського танку
29 березня 2022 , 12:19Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Захід"
Збройні сили України показали, як треба ліквідовувати російські танки. Надали умовну інструкцію.
У "розпаковці" можуть брати участь Стугна, Корсар, Javelin та Nlaw. Інструкцію навели на прикладі танку Т-80.
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Дотримуйтесь інструкцій і ми переможемо,
– наголосили військові.
Розпаковка танку / Фото оперативне командування "Захід"
Цікаво – Втрати ворога станом на 29 березня: