Українські захисники показали "способи розпаковки" російського танку

29 березня 2022 , 12:19
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Джерело:

Оперативне командування "Захід"

Збройні сили України показали, як треба ліквідовувати російські танки. Надали умовну інструкцію.

У "розпаковці" можуть брати участь Стугна, Корсар, Javelin та Nlaw. Інструкцію навели на прикладі танку Т-80.

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Дотримуйтесь інструкцій і ми переможемо,
– наголосили військові.


Розпаковка танку / Фото оперативне командування "Захід"

Цікаво – Втрати ворога станом на 29 березня:

 

Автор: Ольга Музика