Українські захисники розбили ворожу колону на Луганщині

9 березня 2022 , 23:31
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

9 березня прикордонники разом зі Збройними силами та іншими захисниками розбили ворожу колону окупантів.

У відомстві зазначили, російські окупанти щодня і щоночі відчуває зазнає втрат. Почуття страху від знищення змушує росіян залишати зброю, техніку і здаватися в полон.

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Прикордонники Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України разом зі Збройними силами та іншими захисниками продовжують мужньо стояти на захисті країни, 
– йдеться в повідомленні. 

У ДПСУ додали, що окрім знищення ворожої ДРГ поблизу Андріївки Балаклійського району на Харківщині та взяття в полон нападника, до цього на Луганщині прикордонники і воїни ЗСУ відбили напад орків, які планували прорвати оборону наступаючи з бронетехнікою.

"Результат – просування колони зупинено, ворогу завдано втрат, знищено БМП", – написали у відомстві. 

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Автор: Олександр Бевза