Українські захисники утримують оборону Чернігова: стримують просування ворога в напрямку Києва

10 березня 2022 , 07:15
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ подовжують тримати оборону Чернгова. Також українській війська стримують наступ на Київ.

На підступах до Києва ЗСУ повністю готові до зустрічі з ворогом. Про це в Генштабі ЗСУ повідомили 10 березня. 

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Наступ ворога на Чернігів стримують на Сіверському напрямку.

На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва,
– мовиться в повідомленні.

ЗСУ міцно тримають оборону на шляхах до Києва. Вони добре захищаються та утримують визначені межі.

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Автор: Марта Кушка