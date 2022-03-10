Українські захисники утримують оборону Чернігова: стримують просування ворога в напрямку Києва
10 березня 2022 , 07:15Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
ЗСУ подовжують тримати оборону Чернгова. Також українській війська стримують наступ на Київ.
На підступах до Києва ЗСУ повністю готові до зустрічі з ворогом. Про це в Генштабі ЗСУ повідомили 10 березня.
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Наступ ворога на Чернігів стримують на Сіверському напрямку.
На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва,
– мовиться в повідомленні.
ЗСУ міцно тримають оборону на шляхах до Києва. Вони добре захищаються та утримують визначені межі.
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