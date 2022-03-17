Українські захисники вдосконалювали навички ведення бою в лісовій місцевості: потужні фото
Джерело:телеграм Сухопутних військ ЗСУ
Захисники України вдосконалили свої навички ведення бою в лісовій місцевості. Військові тренувались зачищати від непроханих гостей житлові приміщення населених пунктів.
У Сухопутних військах зазначили, що кожну вільну хвилину українські захисники використовують з користю. Зокрема, і для навчання.
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Військові вдосконалили навички ведення бою в лісі
Сьогодні (17 березня – 24 канал) військові зі сил оборони Києва відточували навички ведення бойових дій у лісовій місцевості,
– зазначили в Сухопутних військах.
Там також розповіли, що воїни відпрацювали навички ведення зачистки житлових будинків в урбанізованій місцевості. "У ворога немає жодного шансу на порятунок", – наголосили військові. Тому всі російські загарбники будуть знищені.
Воїни повправлялися у веденні бою в лісі: Фото Сухопутних військ ЗСУ
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