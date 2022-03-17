Українські захисники вдосконалювали навички ведення бою в лісовій місцевості: потужні фото

Захисники України вдосконалили свої навички ведення бою в лісовій місцевості. Військові тренувались зачищати від непроханих гостей житлові приміщення населених пунктів.

У Сухопутних військах зазначили, що кожну вільну хвилину українські захисники використовують з користю. Зокрема, і для навчання.

Читайте також Підступи до Києва на надійному замку, – командувач оборони столиці провів перевірку

Військові вдосконалили навички ведення бою в лісі

Сьогодні (17 березня – 24 канал) військові зі сил оборони Києва відточували навички ведення бойових дій у лісовій місцевості,

– зазначили в Сухопутних військах.

Там також розповіли, що воїни відпрацювали навички ведення зачистки житлових будинків в урбанізованій місцевості. "У ворога немає жодного шансу на порятунок", – наголосили військові. Тому всі російські загарбники будуть знищені.

Воїни повправлялися у веденні бою в лісі: Фото Сухопутних військ ЗСУ

Зверніть увагу – як користуватися Stinger: відеоінструкція