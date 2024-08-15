Як українські воїни відбили ворожий штурм: відео від першої особи

Українські захисники показали кадри відбиття ворожого штурму. Внаслідок цього серед окупантів є як втрати, так і поранені.

Відповідне відео поширили бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Додамо, що на кадрах зафіксовано відбиття штурму ворога, а також керування боєм від першої особи.

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Окупанти намагалися штурмувати позиції наших захисників

В 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу розповіли, що днями російські загарбники здійснили спробу штурму однієї з їхніх позицій. Так, після артпідготовки, дві групи противника висунулись вперед, але вчасно були помічені операторами БпЛА.

В бригаді зазначили, що ворогу пощастило оминути удари нашої артилерії й наблизитись до позиції. Проте щойно перший окупант потрапив у поле зору їхньої піхоти його одразу ліквідували.

"Його ("двохсотого" окупанта – 24 Канал) "колеги" вирішили не випробовувати долю й одразу почали відходити, намагаючись перегрупуватись, втім дрони та піхота занулили їхні плани", – повідомили в 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Там зазначили, що на відміну від звичайних підрозділів ці загарбники були непогано екіпіровані та підготовлені. Противник думав, що зможе зробити все швидко, проте завдяки злагодженим діям піхоти, артилерії та операторів БпЛА задум вояк російської армії буквально розвалився із самого початку.

П'ятеро окупантів було знищено, декількох поранено. Продовжуємо працювати, наближаємо перемогу,

– підсумували в бригаді.

Відбиття ворожого штурму: дивіться відео

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