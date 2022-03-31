Українські захисники відбили три ворожі атаки на сході: ліквідували 50 росіян

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" станом на вечір 31 березня відбили три атаки ворога.

Наразі у тому напрямку тривають важкі бої, але наші захисники ціною своїх життів дають відсіч ворогу.

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Втрати ворога

Завдяки зусиллям наших воїнів противник зазнає більших втрат. Зокрема нині їхні втрати склали:

До 50 загиблих з особового складу,

3 танки,

2 БТРи,

1 АТ.

Російські окупанти не воїни, а звичайні мародери та волоцюги. Воїн ніколи не дозволить собі грабувати, ґвалтувати та вбивати дітей. Бо для воїна важливі принципи, поняття людяності та честі. Натомість для окупантів ці слова нічого не варті, вони просто відсутні в їхній системі моральних координат,

– зауважили в командуванні ОТУ "Схід".

Саме тому українські захисники ставляться до них відповідно: виявили, знищили, шукають наступних.2

Загальні втрати Росії станом на ранок 31 березня: дивіться відео