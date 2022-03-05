Українські захисники збили безпілотник ворогів: фото потрощеного апарата

Окупанти продовжують здійснювати диверсії та проводити розвідувальну роботу в Україні. Проте наші бійці дають відсіч і демонструють, що немає цілей, які не можна знешкодити.

Зокрема, 5 березня оперативне командування "Північ" показало розтрощений безпілотник окупантів. Його збило ППО однієї з бригад командування.

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Збиття пристрою було необхідним

На оприлюдненому фото помітно, що це був одномоторний безпілотник. Його російська орда використовувала, щоб збирати інформацію.

Тобто, якби апарат не збили, це могло б обернутися втратами з нашої сторони. Але, як завжди, окупанти недооцінили наших воїнів і залетіли надто близько.



Збитий безпілотник окупантів / Фото ОК "Північ"

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Читайте допис Оперативного командування "Північ":

Фахівці ППО однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.

Вірте у своїх захисників! Вони – надпотужні! Північ вистоїть!