Українські захисники збили ворожий Мі-8 у день масованої атаки
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Окупанти 29 грудня знову здійснили масовану атаку по Україні. Однак наші захисники не лише знищували ворожі ракети, але й змогли ліквідувати ворожий Мі-8.
Цим похвалилися у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ЗСУ знищили вертоліт Мі-8 на східному напрямку.
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Зробила це наша ППО. Також українські бійці знищили 3 розвідувальні БпЛА. Ще один безпілотник – "Орлан-10" знищили на Київщині під час ракетної атаки. Окупанти планували використати його для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.
У Повітряних силах уточнили, що під час масованої ракетної атаки російських окупаційних військ 29 грудня, загалом вдалося знищити 58 із 70 крилатих ракет.
А у ніч проти 30 грудня ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Загалом за ніч випустили 16 "шахідів". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, вони летіли з південно-східного та північного напрямків. Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 — над столицею.
Масована атака по Україні 29 грудня: головне
- Російські окупанти 29 грудня вчергове атакували міста України, маючи на меті занурити звичайних людей у тотальну темряву.
- Через масовану атаку в Україні екстрено вимкнули світло. До прикладу, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі 90% міста – без світла.
- Загалом протягом 29 грудня російські сили запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні. Наша система ППО збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.
- На жаль, ранкова ракетна атака ворога не минулася без жертв та постраждалих. У Києві внаслідок ракетної атаки столиці постраждали четверо людей, серед них – 14-річна дівчинка. У Харківській області кількість загиблих зросла до двох.