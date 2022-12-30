Українські захисники збили ворожий Мі-8 у день масованої атаки

Окупанти 29 грудня знову здійснили масовану атаку по Україні. Однак наші захисники не лише знищували ворожі ракети, але й змогли ліквідувати ворожий Мі-8.

Цим похвалилися у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ЗСУ знищили вертоліт Мі-8 на східному напрямку.

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Зробила це наша ППО. Також українські бійці знищили 3 розвідувальні БпЛА. Ще один безпілотник – "Орлан-10" знищили на Київщині під час ракетної атаки. Окупанти планували використати його для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

У Повітряних силах уточнили, що під час масованої ракетної атаки російських окупаційних військ 29 грудня, загалом вдалося знищити 58 із 70 крилатих ракет.

А у ніч проти 30 грудня ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Загалом за ніч випустили 16 "шахідів". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, вони летіли з південно-східного та північного напрямків. Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 — над столицею.

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