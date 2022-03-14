Українські захисники знищили до двох взводів росіян на напрямку Волновахи

В ОТУ "Північ" розповіли про успіхи під час бойових дій на Донбасі. Так українські захисники вдало відбили атаку ворога на Донецькому та Волноваському напрямках.

Українські воїни вчасно виявили противника. Війська агресора намагались атакувати у напрямку Волновахи.

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Внаслідок бою знищили 2 взводи піхоти Росії

В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти,

– сказали в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Українські захисники кажуть, що протягом 14 березня українська авіація та артилерія постаралась і знищила скупчення військової техніки та колони ворога. Відтак колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць російської автомобільної техніки, ніколи не доїде до місця призначення.

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