Українські зброярі здивували білорусів на міжнародній виставці – Техніка війни

Українці здивували білорусів зброєю від компанії "Маяк" на виставці MSPO-2021 у Польщі. Снайперська гвинтівка "Нічний Хижак", розроблена у 2015 році, калібру 14,5 міліметрів здатна вражати цілі на відстані в 3 000 метрів.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Новий навчально-випробувальний центр та 100-метровий автодорожній міст

• Від Херсону до Львова відбувається активна фаза стратегічних, командно-штабних військових навчань "Об'єднані зусилля 2021". Збройні сили разом з підрозділами держав-партнерів та членів НАТО другий тиждень відпрацьовують елементи управління багатонаціональними військами.

• Україна й Туреччина підписали Меморандум щодо будівництва спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників Bayraktar. Центр буде обладнаний усім необхідним для поточного ремонту, модернізації БПЛА. Також на його базі навчатимуть персонал.

• Українські та словацькі військові зібрали 100-метровий автодорожній міст. На Рівненщині, українсько-словацька батальйонно-тактична група форсувала водну перешкоду. Для забезпечення пересування бронетехніки через річку, інженерний підрозділ облаштував понтонну мостову переправу та малий автодорожній розбірний міст.

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• На Львівщині міжнародна група фахівців оцінювала за 2 рівнем НАТО командну роботу підрозділів ЕР-ХА-БЕ-ЗЕ, саперів та десантників. Для виявлення та класифікації загрози проводився так званий семплінг – відбір зразків матеріалів та речовин.

Успіхи Китаю та оновлені бомбардувальники B-52

• Стрімка військово-технічна модернізація Народно-визвольної армії Китаю підняла країну на 2 місце у світі після США. Збройні сили КНР – найбільша за чисельністю армія світі, в якій служить близько 2 мільйони 250 тисяч осіб.

• USS Ford – найсучасніший авіаносець, який коли-небудь будували в США. Загальна вартість корабля становить 13,3 мільярда доларів, що майже на 30% більше, ніж попередні судна такого типу.

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• Повітряні сили США списали майже два десятки B-1B Lancer. Причина утилізації літаків дорого вартісне відновлення, яке обходиться від трьох десятків мільйонів доларів за кожну машину.

• Американські стратегічні бомбардувальники B-52 отримають двигуни від Rolls-Royce. Підрозділ компанії поставить 608 двигунів – по 8 на кожен з 76 бомбардувальників B-52H Повітряних сил США. Передбачається, що заміна двигунів дозволить Повітряним силам використовувати парк до 2050 року.

• Повітряні сили США нагородили аерокосмічний гігант Boeing десятирічним контрактом на суму до 3,4 мільярда доларів. За умовами договору, компанія обслуговуватиме парк літаків C-17 Globemaster III до 2031 року.