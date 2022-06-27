Українські зенітники знищили ще один російський ударний вертоліт Ка-52

Триває 124 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна-агресорка продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці.

Сьогодні, 27 червня, російські окупанти втратили ще один ударний вертоліт. Про це повідомив директор Міжнародного центру з протидії російській пропаганді та боєць 95 ОДШБр Юрій Кочевенко на своїй сторінці у фейсбуці.

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ЗСУ ліквідували ще один гелікоптер окупантів

До списку ліквідованих "пташок" ворога додався ще один дороговартісний Ка-52. Юрій Кочевенко зауважив, що знищили вертоліт росіян зенітники 95 окремої десантної штурмової бригади Збройних Сил України.

Військовий прикріпив до допису відео, у якому видно, що по ворожому вертольоту влучив український снаряд. Після цього Ка-52 росіян успішно пішов на аварійне зниження.

Українські зенітники влучили по ворожому Ка-52: дивіться відео

Бо це є наше небо! Вірте в ЗСУ!

– додав український військовий.

Де українські воїни успішно відбили атаки ворога 27 червня

За актуальним зведенням Генштабу, росіяни продовжують намагатись наступати й вести розвідку боєм чи не по всій лінії фронту. Разом з тим наші захисники та захисниці 27 червня успішно стримали й відбили низку штурмів ворога одразу на декількох напрямках:

На Харківщині російські окупанти намагались повернути втрачені раніше позиції й спробували вести штурмові дії у районі населеного пункту Дементіївка. Втім ЗСУ успішно відбили штурм росіян , – так само, як і у напрямках Довгалівки та Залиману.

, – так само, як і у напрямках Довгалівки та Залиману. На Слов'янському напрямку противник мав намір взяти під контроль Мазанівку й вів наступальні дії з боку Довгенького, втім зустрів рішучий опір українських захисників та захисниць, був змушений з втратами відійти .

. На Донбасі наступальні дії ворог вів у напрямку Підлісне – Лисичанськ, намагаючись відволікти увагу підрозділів ЗСУ, проте також безуспішно, відійшов на раніше зайняті позиції. Крім того, безуспішну розвідку боєм окупанти здійснили поблизу Берестового, невдало наступали у напрямку Мідна Руда – Клинове, – в обох випадках загарбники відійшли.

окупанти здійснили поблизу Берестового, невдало наступали у напрямку Мідна Руда – Клинове, – в обох випадках загарбники відійшли. Ще одну спробу росіян вести наступальні дії у напрямку Петрівське – Шевченко ЗСУ також вдало зупинили.

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