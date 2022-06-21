Українські журналісти Чернов і Малолєтка отримали премію Freedom of Speech

Журналіст Мстислав Чернов та фотожурналіст-фрілансер Євген Малолєтка отримали премію Freedom of Speech Award від Deutsche Welle. Новину повідомив Олександр Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що світ бачить війну в Україні їхніми очима. Окрім того, міністр поділився відповідними фото.

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Чернова та Малолєтку нагородили під час першого дня Global Media Forum, який відбувається у Бонні 20 – 21 червня.

Фото, які показують світові війну в Україні / Світлини з телеграм-каналу Олександра Ткаченка

Петер Лімбурґ – генеральний директор DW – наголосив, що цією премією відзначають виняткову мужність українських журналістів у протистоянні пропаганді та фейкам.

Доробки Чернова та Малолєтки важко сприймати, але що справді спричиняє біль, так це правда, яку вони показують: Росія напала на Україну та їі мирне населення під вигаданим приводом,

– заявив Лімбурґ.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чернов та Малолєтка приїхали до Маріуполя.

Там вони перебували до 15 березня. Тоді журналісти виїхали після відкриття гуманітарного коридору. У Маріуполі Чернов та Малолєтка знімали руйнування, обстріли міста й те, як медики навіть під вогнем рятували людей.

Що розповіли журналісти

Чернов та Малолєтка документували похорони перших жертв. За словами журналістів, ще до 15 березня місцевих жителів почали ховати у дворах. Водночас тоді це не було масовим.

Доступу до кладовища не було. Малолєтка розповів, як вирили рів "приблизно 30 метрів завдовжки і десь 3 метри в глибину". Туди з лікарні звозили загиблих.

"Ми дуже часто потрапляли на смерті дітей, це складно забути. Всі діти, яких привозили в лікарню та яких ми знімали, – вони всі померли. Це ті діти, які були в нас на кадрах – як 15-річні, так і тримісячні немовлята", –мовиться у повідомленні.

Малолєтка зауважив, що ще до 15 березня у місті була знищена вся інфраструктура. Російські окупанти обстрілювали лікарні та пожежну станцію.

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