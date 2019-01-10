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      Українські дипломати обурилися через появу Twitter-сторінок МЗС Росії в Криму: подробиці

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      Сторінка російської дипустанови в Криму у Twitter
      Сторінка російської дипустанови в Криму у Twitter / фото із соцмереж

      Посольство України у Великій Британії заявляє, що звернулося до технічної підтримки соцмережі Twitter через верифікацію профілю представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

      Про це мовиться на офіційній сторінці посольства у Twitter.

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       Абсолютно неприйнятно давати так званому представництву МЗС Росії в окупованому Криму блакитний прапорець. Росія нелегально анексувала Крим, мілітаризувала його і вдається до кричущих порушень прав людини. Twitter має заблокувати цей акаунт!
      – йдеться у повідомленні.

      Додамо, що блакитний прапорець біля назви профілю в Twitter, Facebook та Instagram є ознакою того, що акаунт верифікований, тобто справді належить публічній особі, компанії або державній установі.

      Нагадаємо, нещодавно у новорічному матеріалі американський телеканал CNN назвав окупований Крим російською територією. Українська дипломатія оперативно відреагувала на інцидент. Так після звернення українського посольства американський телеканал виправив помилку з приналежністю кримського міста.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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