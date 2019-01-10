Українські дипломати обурилися через появу Twitter-сторінок МЗС Росії в Криму: подробиці

Посольство України у Великій Британії заявляє, що звернулося до технічної підтримки соцмережі Twitter через верифікацію профілю представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

Про це мовиться на офіційній сторінці посольства у Twitter.

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Абсолютно неприйнятно давати так званому представництву МЗС Росії в окупованому Криму блакитний прапорець. Росія нелегально анексувала Крим, мілітаризувала його і вдається до кричущих порушень прав людини. Twitter має заблокувати цей акаунт!

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що блакитний прапорець біля назви профілю в Twitter, Facebook та Instagram є ознакою того, що акаунт верифікований, тобто справді належить публічній особі, компанії або державній установі.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 января 2019 г.

Нагадаємо, нещодавно у новорічному матеріалі американський телеканал CNN назвав окупований Крим російською територією. Українська дипломатія оперативно відреагувала на інцидент. Так після звернення українського посольства американський телеканал виправив помилку з приналежністю кримського міста.