Українські прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів

Прикордонники Львівського загону затримали групу підозрілих осіб близько другої години ночі, у неділю, 22 липня. Два автомобілі таксі були зупинені прикордонним нарядом. У результаті перевірки транспортних засобів виявили чотирьох чоловіків, які назвалися громадянами Іраку, Лівану та Афганістану.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Тільки ліванець мав при собі оригінали документів, які засвідчують особу, інші ж надали лише копії закордонних паспортів. Іноземці запевняли прикордонників, що їхали зі Львова з туристичною метою і щоб повечеряти в одному із закладів громадського харчування.



Затримані на Львівщині нелегальні мігранти

Згодом вони все ж зізналися, що насправді мали наміри потрапити в одну з країн Євросоюзу, де збиралися знайти роботу та житло. Затримані перебувають у прикордонному підрозділі, де встановлюються обставини їх подорожі.

Подібний випадок трапився на Закарпатті, також вночі. На ділянці відділу прикордонної служби "Велика Паладь" Мукачівського загону двоє іноземців пробиралися в Угорщину. Військовослужбовці зафіксували підозрілий рух і здійснили попереджувальні постріли вгору. Документів при собі затримані не мали, назвались громадянами Афганістану.

Подальшу долю усіх затриманих та міру відповідальності визначатиме суд.

Нагадаємо, що у понеділок, 16 липня, в Ужгороді підпалили транспортний засіб військовослужбовця Держприкордонслужби. На місце події викликали представників поліції. Наразі тривають слідчі дії.