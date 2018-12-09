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      Українські в'язні Кремля отримають допомогу від держави: відома сума виплат

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      Українці, яких незаконно ув'язнила РФ, зможуть отримати грошову допомогу
      Українці, яких незаконно ув'язнила РФ, зможуть отримати грошову допомогу / Фото з відкритих джерел

      Українці, яких незаконно утримують в Росії, анексованому Криму і на території окупованого Донбасу, зможуть отримати щомісячну додаткову фінансову допомогу від держави у розмірі 5286 гривень.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

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      Кошти будуть надаватися у формі щомісячної стипендії. Згідно з указом президента "Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка", розмір допомоги становитиме 3 прожиткових мінімуми для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року – 5286 гривень.

      Державні стипендії імені Левка Лук'яненка призначаються українцям, яких незаконно затримали і утримують в Росії або на окупованих нею територіях України, в зв'язку з суспільною або політичною діяльністю зазначених осіб, а також звільненим з числа таких осіб.

      У МінТОТ відзначають, що в рік призначається до 100 державних стипендій.

      Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання грошової компенсації по 50 тисяч гривень українським морякам, яких Росія захопила в полон 25 листопада.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.

      Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Гроші
      Джерело: 24 Канал
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