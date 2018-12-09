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      Украинские пленники Кремля получат помощь от государства: известна сумма выплат

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      Украинцы, которых незаконно удерживает РФ, смогут получить денежную помощь
      Украинцы, которых незаконно удерживает РФ, смогут получить денежную помощь / Фото из открытых источников

      Украинцы, которых незаконно удерживают в России, аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса, смогут получить ежемесячную дополнительную финансовую помощь от государства в размере 5286 гривен.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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      Средства будут предоставляться в форме ежемесячной стипендии. Согласно указу президента "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко", размер помощи составит 3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года – 5286 гривен.

      Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначаются украинцам, которых незаконно задержали и содержат в России или на оккупированных ею территориях Украины, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобождённым из числа таких лиц.

      В МинВОТ отмечают, что в год назначается до 100 государственных стипендий.

      Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении денежной компенсации по 50 тысяч гривен украинским морякам, которых Россия захватила в плен 25 ноября.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24-х украинских моряков, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.

      После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Деньги Украинцы в плену РФ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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