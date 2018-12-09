Украинские пленники Кремля получат помощь от государства: известна сумма выплат

Украинцы, которых незаконно удерживают в России, аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса, смогут получить ежемесячную дополнительную финансовую помощь от государства в размере 5286 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Читайте также: В России рассказали о состоянии и условиях содержания раненых украинских моряков

Средства будут предоставляться в форме ежемесячной стипендии. Согласно указу президента "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко", размер помощи составит 3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года – 5286 гривен.

Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначаются украинцам, которых незаконно задержали и содержат в России или на оккупированных ею территориях Украины, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобождённым из числа таких лиц.

В МинВОТ отмечают, что в год назначается до 100 государственных стипендий.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении денежной компенсации по 50 тысяч гривен украинским морякам, которых Россия захватила в плен 25 ноября.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24-х украинских моряков, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.



После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.