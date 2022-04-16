Українських біженців краще приймають через расизм, – Папа Франциск

Папа Франциск стурбований тим, що Захід приймає українських біженців краще, ніж з інших частин світу. Він натякнув, що вся справа в расизмі.

За словами понтифіка, багато країн прихильніше ставляться до біженців з України через війну. Таку заяву він зробив в інтерв'ю італійському громадському телебаченню RAI.

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Українських біженців краще приймають через расизм

Біженці поділені. Перший клас та другий класи – за кольором шкіри, незалежно від того, чи походите ви з розвиненої країни чи нерозвиненої. Ми расисти. І це погано,

– сказав Папа Римський.

Цим він пояснює те, що багато країн прийняли біженців зі зруйнованої війною України краще, ніж утікачів з інших частин світу.

Відмова від миру є великою проблемою

За даними ООН, понад 4,7 мільйона українців покинули країну після повномасштабного вторгнення Росії.

Одночасно він заявив, що визнає право країн захищатися, але, за його словами, загальна відмова від миру є великою проблемою.

Понтифік додав, що увесь світ живе ідеєю вбивств один одного через потребу у владі, безпеці, у багатьох речах. Він розуміє уряди, які купують зброю, але не схвалює цього.

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