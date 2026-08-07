Цинізму немає меж: Росія формує бойові підрозділи з українських полонених, – ISW

Росія продовжує формувати бойові підрозділи з українських військовополонених. Цю практику агресор почав ще у 2022 році.

Нові деталі про злочин окупантів повідомляє Інститут вивчення війни.

Що відомо про російські загони з українців?

6 серпня російське міноборони повідомило про створення першої української добровольчої бригади спецпризначення.

До її складу нібито увійшли українські військовополонені та колишні українські військовослужбовці, які, за твердженнями ворога, перейшли на бік Росії.

Бригаду сформували шляхом об'єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів, зокрема батальйонів імені Максима Кривоноса та Олексія Береста, а також загонів імені Олександра Матросова, Мартіна Пушкаря та Слобідського.

В ISW вперше зафіксували повідомлення про формування Росією бойових підрозділів із українських військовополонених у листопаді 2022 року.

Останнім відомим випадком був російський батальйон "Богдан Хмельницький", сформований з українських військовополонених. У грудні 2023 року він діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС "днр" на заході Донецької області.

Використання Росією українських військовополонених у бойових діях порушує Женевську конвенцію. Вона забороняє змушувати військовополонених воювати на боці країни, яка їх захопила. Також їх не можна відправляти в зони бойових дій або залучати до небезпечної для здоров'я роботи,

– підсумували аналітики.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Росія утримує в полоні близько 7 тисяч військовополонених.